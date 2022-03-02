Чемпион Octagon Муцнек встретится с чемпионом Bushido на Naiza 37

Победитель гран-при лиги Bushido Султан Жолдасбекулы из Кыргызстана (13-2) сразится с чемпионом лиги Octagon казахстанцем Денисом Муцнеком (13-9).
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