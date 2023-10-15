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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Директор «Юве» Джунтоли об Аллегри: «Клубу повезло с классным тренером, но главное – защищать его. Он заставляет команду делать то, что задумал, не ища оправданий»

Директор «Юве» Джунтоли об Аллегри: «Клубу повезло с классным тренером, но главное – защищать его. Он заставляет команду делать то, что задумал, не ища оправданий»

«Мне посчастливилось встретить замечательных людей и тренеров. Клубу повезло иметь классного тренера, но самое главное – защищать его.

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