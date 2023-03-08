Майкл Чендлер: «Собираюсь разбить Конора, а затем, возможно, сразиться с Махачевым»

Легковес UFC Майкл Чендлер рассказал про отношение к чемпиону дивизиона Исламу Махачеву. «Вы, ребята, звоните, просите меня поговорить об Исламе, а потому вдруг заголовок: «Чендлер думает, что может победить Махачева».
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