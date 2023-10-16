Миссию ООН обокрали в секторе Газа

Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) заявило о краже группой неизвестных на грузовиках, якобы принадлежащих министерству здравоохранения администрации сектора Газа, с объекта организации в секторе Газа топлива и медицинского оборудования.
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