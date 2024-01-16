«США сейчас не готовы напрямую воевать с Ираном, и тот этим пользуется» - американские эксперты об ударе КСИР

Американские эксперты назвали реакцию администрации Байдена на удары КСИР по объектам США в Ираке слишком вялой.
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