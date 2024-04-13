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Прозоров: боевики с Майдана в 2014 году начали терроризировать Донбасс

Прозоров: боевики с Майдана в 2014 году начали терроризировать Донбасс

В военных действиях против Донбасса, развязанных Киевом в 2014 году, участвовали боевики с Майдана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экс-подполковника службы безопасности Украины (СБУ) Василия Прозорова.

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