Доля Новосибирской области в общем объеме продаж новостроек снизилась на 15 процентов

При этом в регионе продается 47,4 % всех новостроек Сибирского федерального округа. Росреестр России подвел итоги по показателю «количество зарегистрированных договоров участия в долевом строительстве» за 2024 год.
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