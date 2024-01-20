По просьбе активистов движения “Ветераны России”, ведомство приняло решение обратить внимание на ситуацию с Александром Гудковым.
Вернувшегося в Россию комика Гудкова проверят СК и прокуратура
Комментарии
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Регина Толстоброва
Конечно надо с ним разбираться, дать оценку его делам и поступкам и осудить.
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9 час.
Степан Жуковский
Этого коми-гомика нужно судить по закону 1937 года тройкой НКВД , что бы пауза между вынесением приговора и исполнением составляла ровно столько времени , сколько нужно и не минутой больше !
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7 час.
Андрей Шмаров
Насчёт гомика вы погорячились. Он встречался с Марией Чекалиной, но в 2020 году женился на Александре Гагаринской. А пародия и правда мерзотная. Я бы на его месте постыдился сочинять такую хрень да ещё в такое время.
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7 час.
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