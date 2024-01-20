Вернувшегося в Россию комика Гудкова проверят СК и прокуратура

Регина Толстоброва Конечно надо с ним разбираться, дать оценку его делам и поступкам и осудить.

Степан Жуковский Этого коми-гомика нужно судить по закону 1937 года тройкой НКВД , что бы пауза между вынесением приговора и исполнением составляла ровно столько времени , сколько нужно и не минутой больше !