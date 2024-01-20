Нервное настрое...
Политика и интернетМнения
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Михаил Дементьев
    Правильно!!!!!!!!!!!!Украинская модель...
  • Владимир Нелюбин
    Вот теперь понятно, откуда этот шеврон взялся...Украинская модель...
  • Наталья Павлова
    Анекдот: "Постпред РФ в ООН ходит по коридору, задумчиво бормочет себе под нос: - Куда же ещё пять? Куда же ещё пять?...Путин жестко пред...

Вернувшегося в Россию комика Гудкова проверят СК и прокуратура

Вернувшегося в Россию комика Гудкова проверят СК и прокуратура

По просьбе активистов движения “Ветераны России”, ведомство приняло решение обратить внимание на ситуацию с Александром Гудковым.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Регина Толстоброва
Конечно надо с ним разбираться, дать оценку его делам и поступкам и осудить.
Ответить
9 час.
Степан Жуковский
Этого коми-гомика нужно судить по закону 1937 года тройкой НКВД , что бы пауза между вынесением приговора и исполнением составляла ровно столько времени , сколько нужно и не минутой больше !
Ответить
7 час.
Андрей Шмаров
Насчёт гомика вы погорячились. Он встречался с Марией  Чекалиной, но в 2020 году женился на Александре Гагаринской. А пародия и правда мерзотная. Я бы на его месте постыдился сочинять такую хрень да ещё в такое время.
Ответить
7 час.

Картина дня

наверх