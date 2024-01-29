Нелегальных мигрантов обнаружили на стройке в Иркутске

Полиция Иркутска продолжает выявлять нелегальных мигрантов на строительных объектах. В Октябрьском округе в ходе очередного рейда проверили 45 человек, девять из которых нарушили российские законы, сообщает ГУ МВД по региону.
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