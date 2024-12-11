Байден готовится ужесточить санкции против экспорта российской нефти

Администрация президента США Джо Байдена может в ближайшее время ужесточить санкции в отношении экспорта российской нефти, стремясь усилить давление на Москву за несколько недель до возвращения Дональда Трампа в Белый дом.
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