На ЗАЭС назвали некорректным заявление МАГАТЭ об отключении электроснабжения

Директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина заявила, что утверждения гендиректора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси о неизбежном полном обесточивании станции через 10 дней из-за проблем с поставками дизельного топлива некорректны.