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На ЗАЭС назвали некорректным заявление МАГАТЭ об отключении электроснабжения

На ЗАЭС назвали некорректным заявление МАГАТЭ об отключении электроснабжения

Директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина заявила, что утверждения гендиректора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси о неизбежном полном обесточивании станции через 10 дней из-за проблем с поставками дизельного топлива некорректны.

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