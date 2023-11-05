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Список игроков любителей, которые выступят на Чемпионате Великобритании 2023

Список игроков любителей, которые выступят на Чемпионате Великобритании 2023

Утвержден список игроков-любителей, у которых есть прекрасная возможность продемонстрировать свой талант и получить колоссальный опыт на рейтинговом турнире UK Championship 2023 Робби МакГиган (фото: WST) WPBSA и WST утвердили состав элитных игроков-любителей, которые примут участие в Чемпионате Великобритании 2023 года, получив свои места по утвержденным WPBSA программам.

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