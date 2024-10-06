Иностранные наемники из стран-членов блока НАТО, действуя в качестве заградотрядов, согласно заявлению разведчика из добровольческого отряда группировки войск «Днепр» с позывным «Пух», отправляют украинских военнослужащих вперед себя для разведки и разминирования.
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