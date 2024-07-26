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Рынок игр достиг показателей до 2022 года

Рынок игр достиг показателей до 2022 года

Российские геймеры потратили 54,5 млрд руб. во втором квартале 2024 г. Это расходы на видеоигры на ПК и приставках, пишут «Ведомости» со ссылкой на исполнительного директора онлайн-школы геймдева XYZ School (часть Ultimate Education) Эмму Юсову.

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