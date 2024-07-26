Рынок игр достиг показателей до 2022 года

Российские геймеры потратили 54,5 млрд руб. во втором квартале 2024 г. Это расходы на видеоигры на ПК и приставках, пишут «Ведомости» со ссылкой на исполнительного директора онлайн-школы геймдева XYZ School (часть Ultimate Education) Эмму Юсову.