Рынок игр достиг показателей до 2022 года

Российские геймеры потратили 54,5 млрд руб. во втором квартале 2024 г. Это расходы на видеоигры на ПК и приставках, пишут «Ведомости» со ссылкой на исполнительного директора онлайн-школы геймдева XYZ School (часть Ultimate Education) Эмму Юсову.
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