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ИА Реалист

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КНДР создаёт «ядерно-вооружённый флот»

КНДР создаёт «ядерно-вооружённый флот»

СЕУЛ (ИА Реалист). 7 сентября Северная Корея официально объявила о намерении превратить свои военно-морские силы в «ядерно-вооружённую армию», бросив прямой вызов Вашингтону и его союзникам в день начала совместных морских учений США, Японии и Южной Кореи.

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