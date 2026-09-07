КНДР создаёт «ядерно-вооружённый флот»

СЕУЛ (ИА Реалист). 7 сентября Северная Корея официально объявила о намерении превратить свои военно-морские силы в «ядерно-вооружённую армию», бросив прямой вызов Вашингтону и его союзникам в день начала совместных морских учений США, Японии и Южной Кореи.