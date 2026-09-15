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Нескучные технологии

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Яйца как ключ к защите от космического мусора

Яйца как ключ к защите от космического мусора

Вокруг Земли вращается около миллиона обломков размером более 10 мм. Каждый несётся со скоростью примерно 28 000 км/час, что превращает даже крошечный фрагмент в смертельную угрозу для спутников и миссий.

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