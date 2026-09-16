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"Посвящаю своей девушке": Киркоров сделал неожиданное признание со сцены

"Посвящаю своей девушке": Киркоров сделал неожиданное признание со сцены

Филипп Киркоров перед исполнением песни "Луиза" заявил, что посвящает ее своей девушке — обладательнице титулов "Мисс Россия" и "Мисс БРИКС" Валентине Алексеевой.

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