В школах и вузах будет меньше отчетов

С 15 сентября в России стартовал эксперимент по автоматизации отчетности в сфере образования. Решение закреплено в документе кабмина, сообщает ТАСС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Пассажиры такси м...
- В России могут из...
- Российским студен...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым