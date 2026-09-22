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Царьград

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Депутат Бессараб: "Действительно большие новогодние каникулы". Раскрыто, будет ли перенос праздничных дней на май

Депутат Бессараб: "Действительно большие новогодние каникулы". Раскрыто, будет ли перенос праздничных дней на май

В Госдуме раскрыли, что переноса длительных новогодних каникул на май в 2027 году не будет.В Госдуме раскрыли, будут ли в 2027 году новогодние каникулы перенесены на май.

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