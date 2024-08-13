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Рогов: Киев вывозит оборудование с заводов Запорожья на Западную Украину

Рогов: Киев вывозит оборудование с заводов Запорожья на Западную Украину

Власти Украины вывозят оборудование с промышленных заводов Запорожья в регионы Западной Украины. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, слова которого передает РИА Новости.

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