В Волгограде под суд пойдут мошенники, обманувшие 15 пенсионеров

Завершено расследование в отношении группы мошенников, обманувших 15 пенсионеров в Волгограде. Злоумышленники использовали схему, по которой они обзванивали пожилых людей, обещая компенсацию за приобретенные лекарства и биологически активные добавки.
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