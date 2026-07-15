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РФС и туристический портал «Знакомьтесь, Нижний» представили программу лояльности для болельщиков в Нижнем Новгороде

С 17 по 19 июля для болельщиков, прибывших на матч OLIMPBET Суперкубка России «Зенит» – «Спартак», будет действовать ряд специальных предложений и скидок на посещение главных музеев города, ресторанов, баров, туристического вида транспорта и посещения колеса обозрения.

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