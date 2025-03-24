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Жестокое рубилово с нациками идет в Белгородчине: Карта специальной военной операции на Украине на 24 марта 2025 года и анализ событий в мире

Жестокое рубилово с нациками идет в Белгородчине: Карта специальной военной операции на Украине на 24 марта 2025 года и анализ событий в мире

Жестокое рубилово с нациками идет в Белгородчине: Карта специальной военной операции на Украине на 24 марта 2025 года и анализ событий в мире Юлия СоколоваЖестокое рубилово с нациками идет в Белгородчине — противник снова попытался прорваться через государственную границу, атаковав приграничные села.

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