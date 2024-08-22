Российские войска усиливают атаки, украинцы перебрасывают силы: новости СВО от 22 августа 2024. Карта боёв на Украине сегодня, военная сводка, обстановка на Курском направлении

На 22 августа 2024 года обстановка на фронте выглядит следующим образом: на Херсонском направлении российские войска продолжают обстреливать украинские позиции, а на Запорожском отмечается переброска украинских сил, что может свидетельствовать о готовящихся попытках прорыва.