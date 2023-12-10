Даниэль Риккардо об итогах сезона: «Главным для меня было получить ответ на вопрос – действительно ли я хочу продолжать заниматься этим»

Пилот «Альфа Таури» подвел итоги сезона, по ходу которого он вернулся в чемпионат и в итоге сумел закрепиться в новой команде и получить новый контракт: «Это был чрезвычайно странный сезон, но я думаю, учитывая то, что это был год, в который, как я думал, я вообще не буду участвовать в гонках, событий в итоге было чрезвычайно много.