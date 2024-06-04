Фото: Spencer Platt/REUTERS Текст: Дмитрий Бавырин Вчера 396 прочитали Вердикт присяжных по делу Дональда Трампа дорого обошелся его сторонникам, но самого Трампа сделал еще богаче.
Дело против Трампа опасно воодушевило Сороса
Комментарии
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ВГ
Вадим Голышев
Трамп бизнесмен, патриот США. Мне импонирует. При этом, в большей степени, неподконтролен для "глобального правительства" . Все для Америки, - что хуже для нас. Байден делает больше ошибок, что ослабляют США. Конфронтация - путь к 3-ей, уже не опосредственной мировой войне. Но, кто за ним стоит прекрасно понимают угрозу собственного благополучия. Я за президента Байдена. России стоит идти в ва-банк. Конец света означают конец благополучия "мирового правительства. Они на это не пойдут. "Удар по базе британских подводных лодок в Шотландии, с чуть ранее уведомлением США о том, что мы не собираемся начинать/продолжать ядерную войну, но готовы ответить прежде всего США, а не ее сателлитам, в случае атаки с ее стороны, остановит начало 3 мировой (ядерной) войны. Этого будет достаточно, чтобы стая европейских шакалов поняла, что Россия не шутит, а Шархан (США) не поможет. Беря власть в 1917, Ленин сказал: "Вчера было рано, завтра будет поздно", - что актуально сегодня. Пока у нас преимущество в гиперзвуке, необходимо этим воспользоваться...
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