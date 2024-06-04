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Добрый Мир

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Свежие комментарии

  • Сидор Сидоров
    Хоть один правду с трибуны сказал и дельные вещи предлагает. Молодец!!! БРАВО!!!"Диаспоры следует...
  • star
    БРАВО,так держать -очистим Родину от пришлых вместе с их покровителями"Диаспоры следует...
  • николай лейчинский
    Личное мнение : после того , как ты , Кедми ,  обосрался - ты не интересен стал , как Галкин со старухой .  Ты - жид ...США через два мес...

Дело против Трампа опасно воодушевило Сороса

Дело против Трампа опасно воодушевило Сороса

Фото: Spencer Platt/REUTERS Текст: Дмитрий Бавырин Вчера 396 прочитали Вердикт присяжных по делу Дональда Трампа дорого обошелся его сторонникам, но самого Трампа сделал еще богаче.

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Комментарии
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ВГ
Вадим Голышев
Трамп бизнесмен, патриот США.  Мне импонирует. При этом, в большей степени, неподконтролен для &quot;глобального правительства&quot; . Все для Америки, - что хуже для нас. Байден делает больше ошибок, что ослабляют США.  Конфронтация - путь к 3-ей, уже не опосредственной мировой войне. Но, кто за ним стоит прекрасно понимают угрозу собственного благополучия. Я за президента Байдена. России стоит идти в ва-банк. Конец света означают конец благополучия &quot;мирового правительства.  Они на это не пойдут. &quot;Удар по базе британских подводных лодок в Шотландии, с чуть ранее уведомлением США о том, что мы не собираемся начинать/продолжать ядерную войну, но готовы ответить прежде всего США, а не ее сателлитам, в случае атаки с ее стороны, остановит начало 3 мировой (ядерной) войны. Этого будет достаточно, чтобы стая европейских шакалов поняла, что Россия не шутит, а Шархан (США)  не поможет. Беря власть в 1917, Ленин сказал: &quot;Вчера было рано, завтра будет поздно&quot;, - что актуально сегодня. Пока у нас преимущество в гиперзвуке, необходимо этим воспользоваться...
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