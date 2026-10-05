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РИА Новый день

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Песков: Украина должна заплатить, это возмездие

Песков: Украина должна заплатить, это возмездие

Новые удары по Украине со стороны ВС РФ – это неизбежное возмездие за то, что делают ВСУ. Об этом сегодня СМИ сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

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