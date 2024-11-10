Редизайн Opensea с ретроспективными наградами и новым пользовательским интерфейсом

Ведущий маркетплейс NFT готовится к запуску обновленной версии своей платформы в декабре. Судя по информации инсайдеров одним из ключевых нововведений OpenSea станет система бонусов с очками опыта, который накапливается в ходе различных действий на платформе, от листинга NFT, до размещения ставок и активного участия в сообществе.