Редизайн Opensea с ретроспективными наградами и новым пользовательским интерфейсом

Ведущий маркетплейс NFT готовится к запуску обновленной версии своей платформы в декабре. Судя по информации инсайдеров одним из ключевых нововведений OpenSea станет система бонусов с очками опыта, который накапливается в ходе различных действий на платформе, от листинга NFT, до размещения ставок и активного участия в сообществе.
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