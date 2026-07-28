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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Депутат Журова о неназначении Пирло тренером Италии: «Глава федерации не хочет ссориться с Евросоюзом и остальными противниками России. Иначе скандал раздула бы Украина»

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова высказалась об отказе Итальянской федерации футбола назначить Андреа Пирло главным тренером сборной из-за контракта с российским букмекером.

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