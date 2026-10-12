Самолет United Airlines подал сигнал бедствия над Атлантикой и приземлился в Канаде

Рейс совершил вылет из Вашингтона в воскресенье в 20:47 по местному времени (3:47 МСК, 12 октября) в направлении Амстердама.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ЮГ Проректора «Синер...
- ТЛ На строительство ...
- Кибератака затрон...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым