Убит командир подлодки, которого Украина обвиняла в ударе по НАТОвцам в Виннице

Александр Доливо

Самое удивительное что сдал командира ПЛ кто-то из своих. Как могла утечь информация о том, куда стреляет данная лодка, по каким объектам? Этот мерзавец где-то рядом. Да и меры должны быть адекватными, хватит уже в кота Леопольда играть!