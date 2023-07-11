Елена Острякова. 10.07.2023 утром в Краснодаре во время пробежки был убит 42-летний Станислав Ржицкий, в недавнем прошлом – командир подлодки Черноморского флота «Краснодар», которая, по данным украинской стороны, нанесла в июле 2022 года ракетный удар по дому офицеров Винницы в момент, когда там проходило совещание о передаче Украине очередной порции вооружений стран НАТО.
Убит командир подлодки, которого Украина обвиняла в ударе по НАТОвцам в Виннице
Комментарии
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Александр Доливо
Самое удивительное что сдал командира ПЛ кто-то из своих. Как могла утечь информация о том, куда стреляет данная лодка, по каким объектам? Этот мерзавец где-то рядом. Да и меры должны быть адекватными, хватит уже в кота Леопольда играть!
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9 час.
НН
Надежда Никитина
Вполне вероятно.
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7 час.
SI
Sergey Ivanov
Перед тем, как этих сволочей освободил Эрдоган, их освободили мы. Иначе каким образом могли наши пленные оказаться в другом государстве- к тому же вражеском, члене НАТО?
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5 час.
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