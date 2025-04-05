Сводка Минобороны России о ходе проведения спецоперации по состоянию на 5 апреля

Минобороны России приводит новые данные о ходе проведения спецоперации на Украине. Подразделениями группировки войск «Север» на Белгородском направлении нанесено поражение сосредоточениям живой силы и техники двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Краснополье и Миропольское Сумской области.