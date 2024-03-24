Театр абсурда
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Театр абсурда

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Восемь самых абсурдных заявлений глобалистов, в которые верят массы с промытыми мозгами

Восемь самых абсурдных заявлений глобалистов, в которые верят массы с промытыми мозгами

Во что верят либералы? Восемь самых абсурдных заявлений глобалистов, в которые верят массы с промытыми мозгами.

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Комментарии
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Александр Рус
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13 час.
Александр
По законам физики СО-2 понижает количество солнечной энергии,достигающей Земли. Т.е он не способствует потеплению. Для зарядки электромобилей необходима электроэнергия,вырабатываемая электростанциями,большинство из которых-тепловые,т.е сжигающие уголь,газ,мазут.Утилизация аккумуляторов-крайне грязное для экологии дело.
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12 час.
МЗ
Малик Зиганшин
по законам физики СО2 как трехатомный газ может поглощать тепловые кванты и оставлять их на своих орбиталях, не излучая дальше. соответственно, при этом температура СО2 повышается, и, если эта молекула находится в атмосфере, то это означает и повышение температуры атмосферы
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12 час.

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