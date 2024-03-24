Восемь самых абсурдных заявлений глобалистов, в которые верят массы с промытыми мозгами

По законам физики СО-2 понижает количество солнечной энергии,достигающей Земли. Т.е он не способствует потеплению. Для зарядки электромобилей необходима электроэнергия,вырабатываемая электростанциями,большинство из которых-тепловые,т.е сжигающие уголь,газ,мазут.Утилизация аккумуляторов-крайне грязное для экологии дело.

МЗ

Малик Зиганшин

по законам физики СО2 как трехатомный газ может поглощать тепловые кванты и оставлять их на своих орбиталях, не излучая дальше. соответственно, при этом температура СО2 повышается, и, если эта молекула находится в атмосфере, то это означает и повышение температуры атмосферы