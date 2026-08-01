www.globallookpress.com/Christophe Gateau/dpa Глава киевского режима Владимир Зеленский в очередной раз пожаловался на отсутствие ракет для систем Patriot после ночного удара ВС РФ по военным целям на Украине.
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