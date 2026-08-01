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Зеленский после нового удара армии РФ пожаловался на нехватку ракет для Patriot

Зеленский после нового удара армии РФ пожаловался на нехватку ракет для Patriot

www.globallookpress.com/Christophe Gateau/dpa Глава киевского режима Владимир Зеленский в очередной раз пожаловался на отсутствие ракет для систем Patriot после ночного удара ВС РФ по военным целям на Украине.

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