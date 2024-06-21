Сборная Бразилии – Сборная Коста-Рики: прогноз на матч 25 июня 2024 года, Кубок Америки

Дата: 25 июня 2024 годаМесто проведения: SoFi Stadium Winline раздает фрибет 3 000₽ рублей для ставки на этот матч ➡️ Забрать фрибет 3 000₽ Превью матча: Бразилия и Коста-Рика встречаются в первом туре, и это будет интересное противостояние.