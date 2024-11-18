Под Смоленском произошла смертельная авария

ДТП с погибшим и пострадавшими случилось в Демидовском районе.Как сообщили в региональном УМВД, столкновение двух легковых автомобилей «ВАЗ 2110» и «LADA Vesta» произошло на автодороге «Ольша- Велиж-Усвяты -Невель -Пржевальское» вблизи д.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии