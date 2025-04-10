Платеж только наличными - как могут наказать недобросовестных торговцев в Мангистау

В департаменте государственных доходов по Мангистауской области сообщили о случаях, когда отдельные предприниматели отказываются принимать безналичные платежи, требуя оплаты наличными деньгами, передает inAktau.
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