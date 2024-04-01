Самые дорогие и экстравагантные опции от премиальных автопроизводителей

Современные автомобили порой оснащаются нелепыми функциями, среди них хрустальная посуда, парча, эксклюзивные элементы отделки салона, которые точно никак не понадобятся при управлении транспортным средством.
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