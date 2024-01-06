Юные рязанцы посмотрели представление с участием мифического существа Йети

На сцене происходило нечто интересное – Дед Мороз поменялся местами с Йети. Маленькие зрители вместе с их родителями переживали, сможет ли снежный человек выполнить главную задачу Дедушки Мороза – доставить подарки и ничего не перепутать.
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