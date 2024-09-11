МИД: сотрудничество Ирана и России не нарушает международного права

Военно-технической сотрудничество России и Ирана строится на основе международного права и резолюций Совбеза ООН, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков 11 сентября на встрече с журналистами.
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