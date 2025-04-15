Ле Пен назвала кандидата, который заменит ее на выборах президента Франции

Лидер фракции партии «Национальное объединение» в парламенте Франции Марин Ле Пен назвала кандидата от своей политической силы, который примет участие в президентских выборах в случае, если апелляционный суд подтвердит ее приговор и пятилетний запрет на право избираться.
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