На улице 1-го Мая специалисты «Краснодар Водоканала» уложили 12 из 42 запланированных метров нового канализационного коллектора диаметром 500 мм, а полностью завершить работы рассчитывают в ноябре.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Коллекцию советск...
- Делягин объяснил ...
- В Москве хотят ли...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым