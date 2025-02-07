МК На протяжении целого ряда лет, демографические проблемы на Дальнем Востоке традиционно решались за счет внешней миграции.
Сколько зарабатывают липовые супруги мигрантов и чем это грозит
Комментарии
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m
mihail
В основном, действительно, девки идут на подвох, именно из-за денег, отсутствия работы и лени. И, никак уж не по любви.
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14 час.
ЮВ
Юрий Вершинин
Всех профессиональных и непрофессиональных женушек - вместе с мастурбекам в кишлаки! Как говорится, с милым рай и в шалаше( ауле, кишлаке)
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13 час.
Elena Dmitrieva
За такие вещи надо наказывать. По сути они продают Родину иноземцам. За что наши ребята воюют? Чтобы эти продажные твари заселяли Россию черножопой массой??
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4 час.
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