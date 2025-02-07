Сколько зарабатывают липовые супруги мигрантов и чем это грозит

m mihail В основном, действительно, девки идут на подвох, именно из-за денег, отсутствия работы и лени. И, никак уж не по любви.

ЮВ Юрий Вершинин Всех профессиональных и непрофессиональных женушек - вместе с мастурбекам в кишлаки! Как говорится, с милым рай и в шалаше( ауле, кишлаке)