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Азербайджан не простил Галкину фейки про русских: Горячие горцы проучили юмориста в Баку

Азербайджан не простил Галкину фейки про русских: Горячие горцы проучили юмориста в Баку

НАГЛАЯ ПРАВДА Приходят новости, которые в очередной раз доказывают, что сбежавшие из России артисты не интересны в других государствах.

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Комментарии
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Галина Чужая
Он сейчас похож на прогнивший чемодан, который боишься поднять - развалится и вони будет много.
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