Дору Петруци - о властях: «Уроки предыдущего мандата не были усвоены»

Социолог Дору Петруци утверждает, что всего за несколько недель стало ясно, что правительство не извлекло уроков из плохих результатов выборов, о чем свидетельствуют последние перестановки и упреки в адрес Антикоррупционной прокуратуры, передаёт Noi.