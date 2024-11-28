Дору Петруци - о властях: «Уроки предыдущего мандата не были усвоены»

Социолог Дору Петруци утверждает, что всего за несколько недель стало ясно, что правительство не извлекло уроков из плохих результатов выборов, о чем свидетельствуют последние перестановки и упреки в адрес Антикоррупционной прокуратуры, передаёт Noi.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии