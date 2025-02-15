Гирсутизм? Эндокринолог рассказал, когда рост волос на теле и лице является не нормой Ирэн ОрлонскаяПочему на лице могут расти волосы, является ли это признаком гирсутизма, и возможно ли остановить рост «нежелательных» волос? Об этом рассказывает акушер-гинеколог Елена Наумова.