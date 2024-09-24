NBC: Байден поручил разработать лучшее предложение для прекращения огня в Газе

Глава Соединенных Штатов Джо Байден поручил своей администрации разработать лучшее предложение для прекращения огня в секторе Газа и освобождения заложников, которых удерживает палестинское исламистское движение ХАМАС.
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