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NBC: Байден поручил разработать лучшее предложение для прекращения огня в Газе

NBC: Байден поручил разработать лучшее предложение для прекращения огня в Газе

Глава Соединенных Штатов Джо Байден поручил своей администрации разработать лучшее предложение для прекращения огня в секторе Газа и освобождения заложников, которых удерживает палестинское исламистское движение ХАМАС.

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