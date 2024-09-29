Сбежавший с Украины депутат Дмитрук призвал Грузию не повторять ошибок Киева

Депутат Верховной рады Артем Дмитрук, который в прошлом месяце сбежал с Украины, обратился к Грузии перед предстоящими парламентскими выборами в стране, где призвал не повторять ошибок Киева и "сделать выбор в пользу мира".
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