Научный подход, важный для качественного озеленения земель Китая

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“Новости Китая” об озеленении Китая Принятие научного подхода имеет большое значение на фоне усилий Китая по содействию высококачественному облесению, заявил в четверг глава Национальной администрации лесного хозяйства и пастбищ Гуань Чжиоу.