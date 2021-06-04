Научный подход, важный для качественного озеленения земель Китая

“Новости Китая” об озеленении Китая Принятие научного подхода имеет большое значение на фоне усилий Китая по содействию высококачественному облесению, заявил в четверг глава Национальной администрации лесного хозяйства и пастбищ Гуань Чжиоу.
“Новости Китая” об озеленении Китая Принятие научного подхода имеет большое значение на фоне усилий Китая по содействию высококачественному облесению, заявил в четверг глава Национальной администрации лесного хозяйства и пастбищ Гуань Чжиоу.
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