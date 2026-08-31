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«Мгновенные криптовалютные транзакции без комиссии для более чем миллиарда пользователей»: Telegram запустил некастодиальный криптокошелёк Gram Wallet

«Мгновенные криптовалютные транзакции без комиссии для более чем миллиарда пользователей»: Telegram запустил некастодиальный криптокошелёк Gram Wallet

Контроль над криптоактивами будет у самих пользователей Некастодиальный криптокошелек Gram Wallet в Telegram готов к работе и уже доступен ограниченной группе пользователей.

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