«Мгновенные криптовалютные транзакции без комиссии для более чем миллиарда пользователей»: Telegram запустил некастодиальный криптокошелёк Gram Wallet

Контроль над криптоактивами будет у самих пользователей Некастодиальный криптокошелек Gram Wallet в Telegram готов к работе и уже доступен ограниченной группе пользователей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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